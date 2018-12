Gemeente verzamelt rostjes voor De Kruk Anthony Statius

14 december 2018

De gemeente Nazareth draagt haar steentje bij voor de Warmste Week van Music For Life. Men roept alle inwoners op om massaal rostjes, centen van 1 en 2 eurocent, binnen te brengen. De opbrengst gaat naar vzw De Kruk.

“Niet alleen de Nazarethse verenigingen organiseren acties in het kader van de warmste week, ook het lokaal bestuur van Nazareth draagt een centje bij”, klinkt het. “Maak je portemonnee leeg en gooi je muntstukken in de ‘rostjespot’ in het gemeentehuis, het sociaal huis, de bibliotheek, de buitenschoolse kinderopvang of in woon- en zorgcentrum Wielkine. Zo steun je rechtstreeks de Nazaretse vzw De Kruk, het lokale voedselbedelingspunt voor Eke en Nazareth, erkend door de Voedselbank Oost-Vlaanderen.”