Gemeente Nazareth plant herinrichting Sterrenbossite en nieuwe parkzone: Nieuwbouw KSA wordt eyecatcher in groene long Anthony Statius

26 maart 2019

16u33 3 Nazareth Het gemeentebestuur van Nazareth plant deze legislatuur een grondige opwaardering van de Sterrenbossite. Dé eyecatcher wordt ongetwijfeld het nieuwe gebouwencomplex van de KSA, waar ook de speelpleinwerking in terechtkan. “Onze groene long moet een plaats van ontmoeting worden”, zegt schepen Thomas Van Ongeval (CD&V). In het aanpalende woonuitbreidingsgebied komt in een latere fase een publiek park.

Het gemeentebestuur van Nazareth start dit jaar met de herinrichting van de Sterrenbossite. Deze site van anderhalve hectare groot ligt geprangd tussen de Sterrenboswijk en de woonlinten langs de Drapstraat en de Groenstraat. De herinrichting gebeurt in samenspraak met de lokale verenigingen die er actief zijn, zijnde de KSA, TC Sterrenbos en de speelpleinwerking.

“De aanleiding voor dit project was de vraag naar overdekte tennisterreinen voor TC Sterrenbos”, zegt schepen Thomas Van Ongeval. “Dit zagen wij als opportuniteit om de volledige site onder de loep te nemen. In een eerste fase zullen de buitenterreinen aangepakt worden door het aanbrengen en wijzigen van de groenstructuren en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen. De site moet weer een trekpleister worden voor de spelende kinderen en de aanwezige jeugdvereniging en de speelpleinwerking.”

Nieuw KSA-lokaal

“Dé eyecatcher wordt het nieuwe lokaal voor KSA Nazareth, dat in een tweede fase zal gebouwd worden”, vervolgt de schepen. “Het huidige jeugdlokaal is verouderd en bovendien veel te klein. Onze KSA-afdeling is met driehonderd leden één van de grootste van het land en er is nood aan grotere opslag- en speelruimte. In de sokkel van de nieuwbouw komen bergruimtes, een keuken en een sanitair blok, waar ook de speelpleinwerking gebruik van kan maken. Op deze sokkel komen verwarmde kamers die uitgeven op de overdekte buitenruimte met zitbanken. In de speelheuvel wordt een klein amfitheater ingewerkt. Daarnaast worden bomen geplant en er worden zachte paden aangelegd voor fiets- en voetgangersverkeer. De groene heuvel vormt een natuurlijke en akoestische bufferzone naar de bebouwing in de Drapstraat toe. In een derde fase wordt er gekeken voor een padelterrein voor de tennisclub.”

De herinrichting van de buitenterreinen kost 75.000 euro, waarvan 50.000 euro wordt gesubsidieerd via een PDPO-subsidie, een combinatie van Europese, Vlaamse en Oost-Vlaamse middelen. Voor de realisatie van het KSA-project heeft de nieuwe beleidsploeg van Nazareth 700.000 euro voorzien in de komende twee jaar. “Er is nog geen definitief ontwerp, maar dit zal niet lang meer duren. Ik zal tevreden zijn als we tegen de zomer de bouwvergunning kunnen aanvragen” aldus Van Ongeval.

Woonuitbreidingsgebied

De gemeente heeft in een latere fase ook plannen met het aanpalende woonuitbreidingsgebied. “Via een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan zal dit gebied van zo’n acht hectaren groot heringedeeld worden. Slechts de helft van deze site zal bebouwd worden en de andere helft blijft open als een publiek park, dat mooi aansluit op de Sterrenbossite”, besluit Van Ongeval.