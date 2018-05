Flat onbewoonbaar na brand 14 mei 2018

Een brandje heeft gisterennamiddag een appartement in de Drapstraat in Eke onbewoonbaar gemaakt. De brand ontstond rond 16.30 uur boven het AXA-bankkantoor. De brandweer kwam met ploegen uit Gent, Deinze en Gavere en had het vuur snel onder controle. Naar de oorzaak loopt nog een onderzoek, maar kwaad opzet lijkt uitgesloten. De bewoners, een gezin met kinderen, waren op het moment van de feiten thuis en belden zelf de brandweer. Niemand raakte gewond, maar het gezin zal wel tijdelijk een andere verblijfplaats moeten zoeken. Een ander appartement leed waterschade, het bankkantoor bleef gespaard van de ellende. Door het incident was de Drapsstraat in beide richtingen afgesloten tot 18.15 uur. Ook het busverkeer ondervond problemen.





(JEW/DJG/OSG)