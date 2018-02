Fileleed na kettingbotsing op E17 20 februari 2018

Vijf wagens zijn gisteren rond 15.30 uur betrokken geraakt bij een kettingbotsing op de E17 in Nazareth, net voorbij het parkeerterrein in de richting van Kortrijk. Gewonden vielen er niet, maar door het ongeval waren zowel de linker - als de middenrijstrook versperd. Dat veroorzaakte een file vanaf De Pinte. Ook op de N60 ging het traag omdat heel wat voertuigen de autosnelweg verlieten. Rond 16.30 uur was de rijbaan vrij. (JEW)