Fietsster lichtgewond bij aanrijding 10 juli 2018

Op de N60 in Nazareth raakte zondagochtend rond 8.50 uur een fietser lichtgewond bij een aanrijding met een wagen. De 44-jarige fietsster reed op de N35 en stak het kruispunt met de N60 over. Op dat moment werd ze gegrepen door een aankomende wagen, bestuurd door een 50-jarige man uit Gavere. De vrouw werd lichtgewond naar het ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. (DJG)