Fietsster (50) gewond 24 april 2018

02u48 0

Een 50-jarige fietsster is afgelopen weekend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Nazareth. De vrouw reed op het Spoorwegpad richting Nazareth, en remde af bij het kruispunt met de Vossenholstraat. Daar reed een 45-jarige vrouw uit Deinze met haar wagen. Door een misverstand begon de fietsster verder te rijden en belandde ze in de flank van de wagen. Hierdoor kwam ze ten val en raakte gewond aan de rug. Ze werd naar het AZ Maria Middelares in Gent overgebracht. (OSG)