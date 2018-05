Fietser lichtgewond na botsing 15 mei 2018

Bij een verkeersongeval in de Vossenholstraat in Nazareth is een fietser vrijdagochtend lichtgewond geraakt. De man uit Knokke-Heist kruiste rond 10.30 uur een overweg toen hij te laat opgemerkt werd door een 37-jarige vrouw uit Nazareth. Zij reed met haar wagen de 87-jarige man aan. Het slachtoffer kwam ten val en raakte lichtgewond. Hij werd door de hulpdiensten ter plaatse verzorgd. (DJG)