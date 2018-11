Fietser (69) zwaargewond na aanrijding met auto Jeroen Desmecht

26 november 2018

15u20 1 Nazareth Een fietser van 69 jaar oud is afgelopen vrijdag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde om 12.25 uur op het kruispunt tussen de Gaversepontweg en de Ouwegemstraat in Nazareth. De fietser, een man van 69 uit Zingem, kwam uit de Ouwegemstraat het kruispunt opgereden. Daar kwam het tot een aanrijding met een Ford c-max die op de Gaversepontweg richting N60 reed. De fietser viel op de grond en raakte zwaargewond. Hij werd naar het ziekenhuis in Deinze overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De bestuurder van de wagen (66) bleef ongedeerd.