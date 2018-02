Fietser (64) lichtgewond 21 februari 2018

Een 64-jarige man uit Gavere is gisterochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Nazareth. Iets voor negen reed hij op de rotonde van de N60 ter hoogte van de Steenweg, bij Brasserie Bonaparte. Daar kwam het tot een aanrijding met een Dacia Duster, bestuurd door een 29-jarige vrouw uit Lede. De fietser klaagde over pijn aan de heup en werd afgevoerd naar Maria Middelares in Sint-Denijs-Westrem. Zijn verwondingen vallen mee. (OSG)