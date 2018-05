Familie Thienpont opent eerste aardappelautomaat 17 mei 2018

De geplande voedselautomaten van de gemeente Nazareth zijn nog niet voor morgen, maar één landbouwer heeft nu zelf de aanzet gegeven voor korte keten. Clément en Dieter Thienpont installeerden een aardappelautomaat aan Goed ter Lucht, de hoeve aan de Steenweg Deinze, ter hoogte van de 's Gravenstraat.





"We verkopen al twintig jaar aardappelen in onze hoeve, maar nu kan de consument er gemakkelijker aan geraken", zegt Dieter. "Gewoon keuze ingeven, cash betalen en de gewenste producten eruit halen. Zo simpel is het. Je vindt er zakken Bintjes van 5, 10 of 25 kilogram. Eind deze maand pakken we uit met een nieuwe soort. Naast aardappelen verkopen we ook eitjes van eigen kweek en ajuinen en prei van een collega uit Kruishoutem. De producten komen recht vanuit de grond op je bord."





"Voorlopig is er nog niet veel enthousiasme van de landbouwers voor korte keten-automaten op een centrale plaats in het dorp, maar met de familie Thienpont is de eerste stap gezet", zegt schepen van Landbouw Viviane De Preester (CD&V). We dienen eind juni opnieuw een voorstel in." (ASD)