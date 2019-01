Extra parkeercontroles op Dorp en in Drapstraat Anthony Statius

31 januari 2019

13u10 0 Nazareth Er komen extra parkeercontroles op het Dorp en in de Drapstraat in het centrum van Nazareth. Sinds de heraanleg van het dorpscentrum mag je er maximaal twee uur parkeren met een blauwe kaart, maar er zijn te veel overtredingen. Nochtans riskeer je een boete van 20 euro.

De gemeente Nazareth laat in februari het parkeerbedrijf OPC intensief controleren of auto’s niet te lang geparkeerd staan in de blauwe zone op het Dorp en in de Drapstraat. “De extra controles zijn noodzakelijk omdat er te veel overtredingen zijn en dat is nadelig voor de handelszaken in deze straten”, klinkt het bij de gemeente. “De blauwe zones zijn bedoeld voor kortparkeren en je mag er maximaal twee uur staan tussen 9 en 18 uur. Je mag de parkeerschijf na twee uur niet aanpassen om langer te blijven staan. Op zon- en feestdagen moet je geen parkeerschijf leggen. De controles zijn bedoeld om efficiënt parkeren mogelijk te maken, niet om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven. Daarom kondigen we deze extra controles vooraf aan.”

Wie langer wil parkeren, kan zijn of haar auto kwijt achter de dekenij en bij cc Het Centrum.