Extra maatregelen tegen sluipverkeer en snelheidsduivels in Schraaienstraat 21 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Nazareth neemt extra maatregelen tegen snelheidsduivels en sluipverkeer in de Schraaienstraat. Een verkeerskussen ter hoogte van huisnummer 18, paaltjes, een witte doorlopende lijn aan beide kanten van de weg voor een visuele versmalling van de baan en extra witte lijnen in de bocht om de middenberm duidelijker aan te geven, de zone 50 duidelijker aangegeven, de twee fietsoversteken deels ingekleurd en haaientanden. De gemeente nam al tal van maatregelen in de Schraaienstraat. "Samen met de politie hebben we ook snelheidsmetingen uitgevoerd en de politie hield ook maandelijks controles en verbaliseerde de overtreders", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Voor de metingen door de gemeente is er nu een vaste meetplaats, waar ook een smileybord staat. Verder plannen we een bijkomende wegversmalling met paaltjes en belijning in het brede stuk ter hoogte van de huisnummers 36-38, okergele fietssuggestiestroken, twee plantenbakken op de middenstrook en een uitwijkstrook voor de auto's in de twee smalle delen van de straat. Met meettoestellen en flitscontroles wordt de situatie opgevolgd. (ASD)