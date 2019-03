Ereschepen en sp.a-boegbeeld Luc Deschamps overleden Anthony Statius

09 maart 2019

13u03 0 Nazareth Ereschepen en sp.a-boegbeeld Luc Deschamps is overleden. De man sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en in de nacht van vrijdag op zaterdag is hij thuis in zijn slaap overleden.

Luc Deschamps was gedurende zes jaar schepen van milieu, energie, duurzaamheid, Noord-Zuidbeleid, inspraak en participatie, kwaliteitsbeleid en administratieve vereenvoudiging. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 steunde hij de kartellijst sp.a-Groen nog als lijstduwer en in december gaf hij de fakkel door aan Peter Versnaeyen.

“Dit is een groot verlies voor Nazareth. Luc was een geëngageerde man die veel voor onze gemeente heeft betekend”, reageert schepen Peter Versnaeyen (sp.a).