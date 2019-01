Ellen Smets Theater speelt Broemm! in Nova Anthony Statius

17 januari 2019

09u56 0

Het Ellen Smets Theater staat op zondag 20 januari met de voorstelling Broemm! in cc Nova in Eke.

Ellen Smets Theater maakt theaterproducties voor jonge kinderen en kiest daarbij voor een fysieke, humoristische stijl met weinig woorden. Door de mix van disciplines zoals dans, theater, clownerie en poppenspel ontstaat er poëtisch en verfrissend beeldend theater. Broemm! is een voorstelling vol avontuur, waarin de typische peuter- en kleuterdriften humoristisch verbeeld worden. Het verhaal gaat over Broem, een autootje met een eigen wil. Als Teun naar rechts wil, gaat Broem naar links. En wil Teun de autoradio aanzetten, dan laat Broem de ruitenwissers vrolijk heen en weer gaan. De kinderen schateren om de capriolen van Teun en haar onwillig autootje, want niet alles loopt zoals verwacht.

De voorstelling begint om 14 uur en tickets kosten 8 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen jonger dan 16 jaar. Meer info via bibcultuur@nazareth.be.