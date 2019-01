Ekenaar creëert mini-Paaseiland met sneeuw van de buren Anthony Statius

25 januari 2019

08u24 0 Nazareth Telkens het heeft gesneeuwd, laat Filip Catrycke uit de Bosstraat in Eke-Nazareth de kunstenaar in hem even los. Het resultaat dit jaar? Vier winterse replica’s van de Moai, de mysterieuze stenen beelden op Paaseiland.

De inwoners van de Bosstraat in Eke kijken ieder jaar toch een beetje uit naar het moment dat de eerste sneeuwvlokken uit de hemel vallen. Want dat is het moment dat Filip Catrycke een vervolg breit aan zijn unieke sneeuwmancollectie. Van Eskimo tot leeuw , alles is ondertussen al verschenen in de voortuin van de familie Catrycke. Dit jaar ging Filip voor de Moai, de stenen beelden op Paaseiland.

“Vroeger maakte ik enkel sneeuwwerken in de achtertuin, maar sinds enkele jaren doe ik dat nu ook in de voortuin”, zegt Filip. “Ik maak deze beelden vooral voor mezelf, omdat ik er plezier aan beleef, maar ik ben blij dat ook mijn buren ze appreciëren. Als ik dit niet in de weekends kan doen, is het ofwel vroeg uit de veren of laat in bed, want hoe verser de sneeuw, hoe beter . Ik heb mijn vrouw ook beloofd dat ik geen sneeuw uit de achtertuin gebruik, zodat we ook nog lang van het sneeuwtapijt kunnen genieten.”

“Ik vind de vergankelijkheid van een sneeuwman een mooi gegeven. Genieten van het moment zelf. Wanneer het dooit en de beelden vallen om, dan zal ik toch nog iets nieuws proberen maken. Wat dat nu wordt, dat zien we dan wel. Mijn droom is om eens samen met alle buurtbewoners één groot sneeuwsculptuur te maken.”