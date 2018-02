Einde van twee kinderparadijsjes 22 LEERLINGEN VOSSENHOL EN KLOOSTERBOS NAAR HOOFDSCHOOL JURGEN EECKHOUT EN ANTHONY STATIUS

24 februari 2018

02u53 0 Nazareth De wijkschooltjes Vossenhol en Kloosterbos in Nazareth moeten sluiten. Dat heeft het bestuur van de Vrije Basisschool Nazareth beslist. "De gebouwen zijn verouderd en er is te weinig instroom", zegt directeur Patrick Neyt. Ouders, leerkrachten en ex-leerlingen reageren verslagen. "Zonde dat zo'n uniek kinderparadijs moet verdwijnen."

Vossenhol in Nazareth, ook gekend als het kleinste schooltje van Vlaanderen, moet dan toch sluiten. De kleuterschool langs de Oudenaardseheerweg werd in 2013 nog gered na een promotiecampagne 'Red de vosjes', maar nu beslist het schoolbestuur het wijkschooltje te sluiten. Ook de vestiging Kloosterbos in de Schoolstraat moet dicht. "Ondanks de pr-campagnes van ouders en school in het schooljaar 2013-2014 en de goodwill van het bestuur blijkt het bestaan van de wijkscholen niet langer te verantwoorden", zegt directeur Patrick Neyt. "Ook de gedrevenheid van de leerkrachten, door het schoolbestuur erg geapprecieerd, kon het tij niet keren."





"Beide schooltjes flirten al een paar jaar met de minimale erkenningsnormen", zegt directeur Patrick Neyt. "De wijkafdeling Vossenhol telt slechts tien leerlingen en Kloosterbos heeft er twaalf. Dit schooljaar werden in Vlaanderen basisscholen van twintig leerlingen en meer gesloten. Een school openhouden met minder dan tien kleuters is geen rationeel gebruik van gemeenschapsmiddelen meer. Daarom sluit Vossenhol eind juni. Kloosterbos is gelegen in een dunbevolkt gebied met landelijk karakter en ook hier blijft het knokken om voldoende kleuters te halen. De gebouwen zijn aan renovatie toe, maar nu nog investeren is niet wenselijk. Deze vestiging sluit eind juni 2019. Alle kinderen en vast benoemde leerkrachten kunnen terecht in de hoofdschool in het dorp, 2 tot 3 kilometer verder."





18de uit familie

Het nieuws kwam hard aan bij de leerkrachten en de ouders, van wie de meeste zelf op een van de twee schooltjes hebben gezeten. "Mijn dochter Hanne is het achttiende familielid, dat hier naar school gaat sinds ze in 1910 werd gebouwd", zegt Sylvie Vanoverschelde. "Wij hebben jarenlang in het huisje naast de school gewoond. Dat het nu moet sluiten, is echt spijtig." "Het unieke aan zo'n klein schooltje is dat de kinderen veel meer vrijheid hebben en dat de juf hen ook meer aandacht kan geven", zegt Evelien Michels, mama van Lore die in Kloosterbos schoolloopt. "Ook het bosje en de landelijke omgeving maken Kloosterbos zo uniek."





Oud helpt jong

"Doordat er zo weinig leerlingen zijn, zitten kindjes van verschillende leeftijden samen in één klas en dat biedt een grote meerwaarde", zegt Natasja Thienpont.





"Kleuters die samen met de kleinsten naar het toilet gaan of hen helpen hun jas aan te doen, dat is ook leren en dat heb je niet in een grote school." "Nog jaren later zie je welke kinderen in de wijkschool gezeten hebben. Dat zijn vrienden voor altijd. Samen met de leerkrachten en ouders hopen we dat nog een kans bestaat dat de schooltjes niet verdwijnen", zegt Sylvie.