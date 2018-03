Eerste elektrische laadpaal staat in Dorp 05 maart 2018

02u25 0

In Nazareth werd de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens in gebruik genomen. Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsten de paal aan het gemeentehuis op het Dorp. De gemeente Nazareth is volop bezig met de uitwerking van haar actieplan voor duurzame energie. "Ondertussen hebben we al negen projecten in gang gestoken", zegt milieuschepen Luc Deschamps (sp.a). "Zo kochten we e-bikes en een elektrische auto aan voor ons personeel en sinds deze week kan iedereen zijn elektrische auto opladen aan het gemeentehuis. Er komen nog twee nieuwe laadpalen: een in Eke en een aan de sportsite." (ASD)