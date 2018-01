Eerherstel voor burgemeester Danny Claeys 02u52 0 Foto Gaëtan Regniers Danny Claeys. Nazareth Burgemeester Danny Claeys van Nazareth, tweede schepen Christian Van Herzeele, de gemeentesecretaris en een architect zijn gisteren vrijgesproken voor schriftvervalsing in het bouwdossier van de gemeentelijke feestzaal Nova.

Het gemeentebestuur kocht de parochiezaal in 2002 en gaf een Gents architectenbureau de opdracht om plannen te maken. Aannemer Serck uit Melle moest die plannen uitwerken en van de parochiezaal de gemeentelijke feestzaal maken. De aannemer werd echter opzijgeschoven omdat hij volgens het gemeentebestuur geen goed werk leverde. Het bestuur had vijf processen-verbaal opgesteld. "Het eerste ging over een gebouwtje achteraan de feestzaal, waar zonder bevel overgegaan was tot werken", legde Claeys eerder uit. "Het tweede pv ging over de vraag die we gesteld hebben aan de aannemer om plannen voor te leggen, wat hij nooit heeft gedaan. Het derde betrof de werken die de aannemer had stilgelegd. Het vierde handelde over de werken die nog niet waren hervat en het vijfde ging over de vraag om dwingende bewaringsmaatregelen. Toen is beslist de aannemer van de werf te verwijderen, waarover de rechtbank ons gelijk gaf."





Vals

De pv's waren volgens de aannemer vals, waarop hij klacht indiende. De raadkamer verwees burgemeester Claeys, tweede schepen Van Herzeele en de gemeentesecretaris door naar de correctionele rechtbank voor schriftvervalsing en het gebruik van valse stukken. Corruptie en belemmering van openbare werken vielen weg omdat het verjaard was. Het Openbaar Ministerie vroeg zich af waarom het tot een strafrechterlijk proces moest komen en vroeg de vrijspraak. De rechter sprak het viertal dan ook vrij over de hele lijn.





Claeys was blij met de uitspraak. "We zijn opgelucht dat we zijn vrijgesproken zonder enige discussie. De uitspraak zelf heeft nog geen minuut geduurd. Deze hele zaak heeft enorm op ons gewogen. Het was bijna een irreële situatie, maar die is nu rechtgezet. Een last van heel wat jaren valt van ons af." (JEW)