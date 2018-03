Een vleugje New Orleans in De Zwaan 13 maart 2018

Het Davidsfonds Nazareth-Eke zorgt dit jaar voor een speciaal programma in het kader van de 'Nacht van de geschiedenis'. Op zaterdag 24 maart komt jazzmuzikant Norbert Detaeye naar CC De Zwaan. Hij brengt gospel en aanverwante genres zoals blues en negro-spirituals. Detaeye was jarenlang de leading man van de Patersholfeesten en trad de laatste jaren ook op tijdens de Gentse Feesten. Norbert, die ook ereburger is van New Orleans, zal muziek vergroeid met het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika vertellen en vertolken.





De deuren gaan open om 19.30 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 15 euro en aan de deur 18 euro. Bestellen kan via 09/311.65.50. (ASD)