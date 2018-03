E17 volledig versperd na klap tegen botsabsorbeerder 07 maart 2018

02u44 0

De E17 was gisterenvoormiddag in Nazareth volledig versperd in de richting van Kortrijk na een zwaar verkeersongeval. Een vrachtwagen botste er rond 11.30 uur op een botsabsorbeerder die op de rechterrijstrook stond. Door de klap liep de bestuurder van de aanrijdende vrachtwagen lichte verwondingen op. De volledige autosnelweg was ruim twintig minuten lang versperd. Daarna konden de hulpdiensten de linkerrijstrook vrijmaken, maar de middelste en de rechterrijstrook bleven nog ruim een uur onbeschikbaar. Dat veroorzaakte dan ook een lange file. (JEW)