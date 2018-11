Dronken bestuurster (22) verliest controle over stuur en rijdt met BMW in de gracht Jeroen Desmecht

10u38 1 Nazareth Op de N60 in Nazareth is een jonge vrouw in de nacht van dinsdag op woensdag de controle over haar stuur verloren. Het voertuig belandde in de gracht. Er raakte niemand gewond.

Het ongeval vond woensdag om 03.50 uur plaats op de N60 in Nazareth, in de richting van Valenciennes. De bestuurder, een jonge vrouw uit Oudenaarde, verloor de controle over het stuur en is daarna met haar wagen in de gracht beland. Er vielen geen gewonden bij het incident. De BMW van de vrouw werd uit de gracht gehaald en is daarna getakeld. Achteraf legde de bestuurder een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De vrouw zal zich nu moeten verantwoorden voor de politierechtbank.