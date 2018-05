Dorp opent met drie dagen familiefeest Werken in centrum na anderhalf jaar klaar ANTHONY STATIUS

02u27 0 Nazareth In Nazareth opent dit weekend het vernieuwde Dorp met een driedaags feest. "Familiedagen vol muziek, spelletjes en optredens", klinkt het. Het Dorp rond de kerk is het voorbije anderhalf jaar opgeknapt voor 2,6 miljoen euro.

De werken in Dorp zijn eindelijk klaar. De rioleringswerken startten begin vorig jaar en normaal zou alles in januari al klaar geweest zijn, maar de lange, barre winter strooide roet in het eten. Voor de middenstand was het dus nog een half jaartje langer op de tanden bijten, maar nu is alles weer vlot bereikbaar.





"De werken waren nodig", zegt schepen van openbare werken Christiaan Van Herzeele (CD&V)





Parkeerplaatsen

"Wie vroeger door Dorp reed, had niet het gevoel door een echt dorp te passeren. De straten lagen er versleten bij, de haag rond de kerk stond drie meter hoog en zag je geparkeerde auto's. Ik hoor vaak dat er nu minder parkeerplaatsen zijn, maar dat klopt niet. Rond de kerk zijn er misschien minder plaatsen, maar aan Het Centrum zijn er tachtig en aan de Dekenij nog eens voor langparkeren. Rond de kerk geldt nu blauwe zone, dus daar mag je twee uur staan. Verder hebben we ook een ruime wandelzone rond het kerkgebouw aangelegd, zodat er een pleingevoel gecreëerd wordt. De oude platanen hebben plaatsgemaakt voor nieuwe bomen en er werden twaalf nieuwe zitbanken geplaatst. Verder werd er overal led-verlichting voorzien en ter hoogte van het gemeentehuis zijn er fietsenstallingen en parkeerplaatsen voor elektrische wagens. Er zijn ook acht plaatsen voor andersvaliden. In een later stadium gaan we ons kerkhof vergroenen. De rode dolomiet wordt vervangen door gras."





Om de opening van het vernieuwde Dorp te vieren organiseert de gemeente samen met de lokale middenstand en verenigingen een drie dagen durend dorpsfeest.





Dorpsbeelden

De festiviteiten zijn gisteren begonnen met een feestelijke opening door alle leerlingen van het eerste tot zesde leerjaar. Vandaag is er de hele dag Open Dorp Dag bij de zelfstandigen en tussen 15 en 16 uur is er een luisterwandeling met gids. 's Avonds is er een streekproductenloop en Nazareth on stage met optredens van Similare, John Loomans, Speer, Stijn Vandendriessche en Sugadadz. Morgen is er opnieuw een luisterwandeling om 15 uur en tussen 13 en 18 uur is er een familiedag met een kinderdorp, dierenmarkt en gekke fietsen. Gedurende de hele weekend is er een middenstandsactie met stempelkaart en een tentoonstelling met oude dorpsbeelden van Nazareth.





Voor meer informatie kan je surfen naar www.nazareth.be/feest-op-het-dorp-2018.