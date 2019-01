Dirk Vos | Schepensjerp na twaalf jaar oppositievoeren 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Anthony Statius

03 januari 2019

Na twaalf jaar oppositievoeren zal Dirk Vos (Groen) mee het beleid van Nazareth sturen. Het kartel sp.a-Groen werd door CD&V aan boord gehesen en Dirk neemt in 2022 de bevoegdheden Onderwijs, Milieu en Openbare Netheid, Energie, Duurzaamheid, Dierenwelzijn, Kwaliteitsbeleid en Klachtenbeheer, en Administratieve Vereenvoudiging over van Peter Versnaeyen (sp.a).

De 55-jarige Dirk Vos is docent jeugd en gehandicaptenzorg aan het volwassenenonderwijs VSPW. In zijn vrije tijd is hij bestuurslid van de supportersclub Buffalo Eke en daarnaast staat hij vaak op een podium als stand-up komiek of als acteur bij het Gentse gezelschap Plon Géneral. Vijftien jaar geleden verruilde hij Gent voor Eke en in 2005 stond hij mee aan de wieg van de Nazarethse groene partij, die de voorbije twaalf jaar op de oppositiebanken vertoefde. Vanaf januari deelt hij de macht met Peter Versnaeyen van sp.a, de partij die de voorbije zes jaar mee in het bestuur zat.

"De standpunten van sp.a en Groen liggen dicht bij elkaar, Peter en ik zullen dan ook ons beleidsplan samen voorbereiden", zegt Dirk. " Participatie wordt de rode draad doorheen ons bestuur." (ASD)