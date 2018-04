Dieven slaan autoruiten in 11 april 2018

Van twee wagens die op opritten geparkeerd stonden in Nazareth, hebben dieven maandag een ruit kapot geslagen. De eerste wagen, een BMW, stond in de Camiel Fremaultstraat. De achterruit werd ingeslagen en een kledingstuk werd meegenomen. Daarna was het de beurt aan een Mercedes die in de Sterrenbosstraat stond, enkele straten verder. De dieven sloegen links achteraan een ruit kapot, maar maakten geen buit. (WSG)