Dieven op pad in Eekhoutsdreef JEFFREY DUJARDIN

03 augustus 2018

19u11 0

In de Eeckhoutsdreef in Nazareth hebben bewoners donderdagnamiddag ontdekt dat er in hun huis ingebroken werd. De voordeur was geforceerd. De woning werd doorzocht, maar er blijkt niets gestolen te zijn. De politie Schelde-Leie is een onderzoek gestart.