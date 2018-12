Die Verdammte Spielerei zorgt voor Nachtvorst in CC Nova Anthony Statius

03 december 2018

Die Verdammte Spielerei komt op vrijdag 7 december met haar voorstelling Nachtvorst naar CC Nova in Nazareth. De organisatie is in handen van Gemeenschapscentrum Nazareth.

Die Verdammte Spielerei is een ensemble van professionele musici, aan de slag bij gerespecteerde instellingen zoals de Muziekkapel van de Marine, het Brusselse Philharmonic en het muziekcollectief Bl!ndman. In deze theatershow gaan ze op zoek naar de charme van de nacht. Ze pluizen de duisternis uit in al zijn facetten.

Stefaan is de Grote Vriendelijke Reus, die het publiek op zijn schouders mee tilt, van de avondschemering tot het ochtendgloren, met hier en daar een klein glanzend dwaallicht op zijn pad.

De voorstelling start om 20 uur en duurt tot 23 uur. Voor een ticket betaal je 17 euro.