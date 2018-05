Deur zit los, maar inbrekers raken niet binnen 04 mei 2018

Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag geprobeerd om binnen te dringen in een woning op de Gaston De Grootelaan in Nazareth. De daders lieten sporen van inbraak achter aan de deur van het huis. Vermoedelijk gebruikten ze een schroevendraaier. De deur zat daardoor los, maar de inbrekers geraakten de woning niet binnen. Bewoners die verdacht gedrag opmerken, worden verzocht om meteen de politie te contacteren. (OSG)