Dertiger gaat letterlijk en figuurlijk uit de bocht met 2,87 promille in het bloed: rijverbod en zware boete OSG

08 januari 2019

11u22 0 Nazareth Een dertiger uit het Gentse is vandaag door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod van bijna twee maanden, omdat hij in de zomer van 2017 stomdronken achter het stuur zat en in Nazareth-Eke een ongeval veroorzaakte.

De man ging letterlijk en figuurlijk uit de bocht op de Kortrijkseheerweg. Daarbij waren geen andere voertuigen betrokken. De wagen van de bestuurder was wel klaar voor de schroot. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de chauffeur achter het stuur zat met omgerekend 2,87 promille. Voor een volwassen man komt dat neer op tien à veertien glazen.

De advocaat van de chauffeur zegt dat zijn cliënt beseft dat hij in de fout ging. “Hij mag van geluk spreken dat er niemand anders betrokken was, als je zo in de wagen stapt. De feiten zijn niet fraai.” De verdediging vroeg een milde straf, gezien het blanco strafregister van de chauffeur. De rechtbank veroordeelde hem tot 1600 euro boete en 45 dagen rijverbod. De dertiger moet ook alle proeven opnieuw voltooien. Hij kan wel beroep aantekenen.