Definitief fietspad ‘s Gravenstraat pas voor maart Anthony Statius

11 januari 2019

Het fietspad in de ‘s Gravenstraat krijgt pas ten vroegste in maart een definitieve asfaltering. Het stuk tussen de Sticheldreef en de rotonde kreeg wel al een voorlopige afwerking zodat de fietsers hier veilig kunnen rijden.

Zoals eerder gemeld werd deze week gestart met een nieuwe fase in de heraanleg van de ‘s Gravenstraat in Nazareth. Het deel tussen de Sticheldreef en de rotonde is opnieuw bereikbaar voor alle verkeer in beide richtingen. Het fietspad is wel nog niet volledig afgewerkt. Zo moet er nog een definitieve asfalteringslaag komen. Deze afwerkingsfase kan ten vroegste in maart starten en de planning is sterk afhankelijk van weersomstandigheden.

Ondertussen is de slagboom in de doorgang naast het gemeentehuis opnieuw gesloten, aangezien de bewoners van de Zwanestraat terug via de gewone weg hun huis kunnen bereiken. De tweede fase van de werken is intussen gestart, namelijk tussen de rotonde en de Axeldreef. De werken zullen zeker duren tot de zomer van 2019. Een einddatum is nog niet bekend.