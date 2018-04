Collega-trucker relativeert: "Normaal dat zoiets al eens gebeurt" 20 april 2018

Hoe de zware aanrijding precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht door een verkeersdeskundige van het parket Oost-Vlaanderen. Sommige betrokkenen speculeren dat de remmen van de vrachtwagen niet werkten, maar een collega van de vrouwelijke trucker spreekt dat tegen.





Volgens de eerste vaststellingen van het parket reed de tankwagen van de 49-jarige chauffeur achteraan in op wagens die voor het rode licht stil stonden. Dat komt overeen met wat betrokken personen zeggen. Enkelen speculeren dat er een probleem was met de remmen of dat de vrouw indommelde achter het stuur. Nog anderen houden het gewoon op onoplettendheid. Het parket kan nog geen uitsluitsel geven.





Een collega-trucker, die voor hetzelfde bedrijf werkt als de vrouw en stopte om bijstand te verlenen, is het daar niet mee eens.





"Er was helemaal geen probleem met haar remmen", zegt de man. "Iedereen rond haar gooide ineens alle remmen toe, dus zij deed hetzelfde. Maar ze kon niet op tijd stoppen. Zo'n zware truck heeft natuurlijk wat meer plaats nodig om te remmen dan een gewone auto, dus het is normaal dat er zo al eens een ongeval gebeurt. Als iedereen rond je plots de remmen toegooit, wat kan je anders doen? Het is jammer dat zoiets gebeurt, maar gelukkig valt het nog mee met de verwondingen." (WSG/LDO/DCRB)