CC De Zwaan dicht door stabiliteitsproblemen met dak: “Alle activiteiten gedurende twee maanden opgeschort” Anthony Statius

15 maart 2019

16u50 0 Nazareth De gemeente Nazareth moet voor alle activiteiten die de komende twee maanden in CC De Zwaan gepland waren op zoek naar andere zalen. Uit een stabiliteitsstudie blijkt dat er een kleine kans is op doorbuiging van het dak. “We nemen geen risico, het dak wordt verstevigd en tegelijkertijd voeren we ook al de isolatiewerken uit”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V).

In november vorig jaar werden op het dak van CC De Zwaan in Dorp zonnepanelen geplaatst. Uit een stabiliteitsstudie is nu gebleken dat het dak niet veilig is. “Er is een zeer kleine kans op doorbuiging van de hoofdspanten”, zegt burgemeester Danny Claeys. “Hierdoor bestaat het risico dat delen van het dak loskomen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen gevolg van het plaatsen van de zonnepanelen, want volgens de studie bestond het risico op doorbuiging al.”

Toch neemt de burgemeester het zekere voor het onzekere: “Begin deze week hebben we beslist om de komende twee maanden geen activiteiten te laten doorgaan in CC De Zwaan. Dit is zeer vervelend voor de verenigingen, maar hier kunnen we spreken van overmacht. Er is voor iedereen gezocht naar een andere locatie en in vele gevallen werd die ook gevonden. Momenteel worden alle platen aan de binnenkant weggehaald, zodat we nog een exacte meting kunnen uitvoeren. Daarna wordt het dak verstevigd met nieuwe draagbalken. De isolatiewerken, die normaal in het najaar gepland waren, worden ondertussen ook uitgevoerd. We hopen dat CC De Zwaan eind mei opnieuw toegankelijk is voor onze verenigingen.”

Affiches gedrukt

Een van de verenigingen is Davidsfonds Nazareth-Eke, die zijn muziekavond op zaterdag 6 april moet verplaatsen naar CC Nova in Eke. “Op zich is dat niet erg, ware het niet dat alle affiches, flyers en brieven al gedrukt en verspreid zijn en dat er al toegangskaarten verkocht zijn”, zegt Paul Schaubroeck van Davidsfonds Eke-Nazareth. “Maar de muziekavond gaat door. Op zaterdag 6 april is iedereen welkom in CC Nova voor onze derde editie met deze keer prachtige klassieke muziek van het strijkkwartet Kalandeberg.”