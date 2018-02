Carla Verstraete trekt N-VA-lijst in Nazareth 07 februari 2018

02u40 0 Nazareth Gemeenteraadslid Carla Verstraete wordt N-VA-lijsttrekker in Eke-Nazareth. Op plaats twee volgt Frank Dhaenens en Koen Dewaele wordt lijstduwer.

Met Carla Verstraete kiest N-VA voor een vrouw op kop. Carla woont sinds 1997 in Nazareth, is gehuwd, moeder van twee tieners en geeft les in Don Bosco. Haar collega-gemeenteraadslid Frank Dhaenens staat als tweede op de lijst. Frank woont sinds zijn jeugdjaren in Eke. Hij werkte vroeger bij Infrabel en is nu nog steeds actief als ondernemer in de paardenwereld. De derde naam die N-VA Eke-Nazareth bekendmaakt, is voorzitter Koen Dewaele, die de lijst zal duwen. Koen leidt een biotechnologiebedrijf dat onderzoek doet in neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Hij is gehuwd, vader van drie tieners en is actief in het culturele leven. (ASD)