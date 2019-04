Buurtbewoners Schraaienstraat zijn sluip- en vrachtverkeer beu: “Nood aan herinrichting en tonnagebeperking” Anthony Statius

03 april 2019

15u57 0 Nazareth Enkele buurtbewoners van de Schraaienstraat in Eke zagen de voorbije jaren het sluip- het vrachtverkeer toenemen. “Ik kaart dit probleem al aan sinds oktober 2016, maar de gemeente doet niets. Auto’s rijden vlammen door onze straat en het v rachtverkeer maakt ons ‘s morgens vroeg wakker”, zegt buurtbewoner Jean De Groote. “We hebben de politie gevraagd om tellingen te doen”, zegt mobiliteitsschepen Ivan Schaubroeck (CD&V).

“Tussen 4.30 en 5.30 uur ‘s morgens worden wij wakker van het lawaai van vrachtwagens die hier passeren”, zegt beeldend kunstenaar Jean De Groote, die al meer dan veertig jaar in de Schraaienstraat woont. “Een mogelijk oorzaak van dit toegenomen aantal vrachtwagens is het feit dat heel wat zijstraten van de N60, die hier vlakbij ligt, werden afgesloten. Ook door de invoering van het rekeningrijden vermijden de chauffeurs de gewestweg en zoeken een alternatieve route via binnenwegen. Tijdens de ochtendspits passeren hier ook meer en meer auto’s en er zijn er maar weinig die de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur respecteren. Deze straat ligt kaarsrecht en nodigt blijkbaar uit om door te vlammen. Mijn vraag is dus tweeledig: een herinrichting van de straat om snelheidsduivels in te tomen en een tonnagebeperking om vrachtverkeer, dat hier niets thuishoort, te weren.”

Het gemeentebestuur van Nazareth nam vorig jaar maatregelen. Zo kwam er een verkeerskussen ter hoogte van het huis van Jean en verder kwamen er paaltjes, een witte doorlopende lijn aan beide kanten van de weg voor een visuele versmalling van de baan en extra witte lijnen in de bocht om de middenberm duidelijker aan te geven. “Deze maatregelen helpen niet, integendeel, door dat verkeerskussen daveren de vrachtwagens nu nog meer voor ons deur. Het wordt tijd dat de gemeente actie onderneemt", zegt Jean.

“Op vraag van Jean De Groote hebben wij de politie gevraagd om tellingen te doen in de straat”, zegt mobiliteitsschepen Ivan Schaubroeck (CD&V). “De cijfers zijn nog niet gekend, dus ik kan nog geen uitspraken over doen over eventuele verdere verkeersmaatregelen.”