Burgercoöperatie plaatst zonnepanelen op gemeentehuis: “Goed voor 56 procent van ons verbruik” Jeroen Desmecht Anthony Statius

29 november 2018

14u42 0 Nazareth Onder toeziend oog van Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein (Open Vld), zijn donderdagmiddag 280 gloednieuwe zonnepanelen voorgesteld. De zonnepanelen zijn een initiatief van burgercoöperatie Stroomvloed, en liggen verspreid over de daken van het gemeentehuis, de bibliotheek en cc De Zwaan.

Met een opbrengst van 70 000 kilowattuur per jaar zal de nieuwe aanwinst 56 procent van het totale verbruik van de gebouwen dekken. Het installeren van de zonnepanelen ging 6 november al van start. Donderdagvoormiddag was de eer aan Vlaams minister Tommelein om het laatste paneel te plaatsen. “Steden en gemeenten gaan in de toekomst een belangrijke rol spelen in onze energievoorziening”, zegt Tommelein. “Het is belangrijk dat we naar een regionaal energiemodel evolueren. Op die manier zijn we voor onze energie steeds minder afhankelijk van megaconcerns in binnen- en buitenland.”

De zonnepanelen zijn een initiatief van energie-burgercoöperatie Stroomvloed. Het vennootschap ontstond uit de werkgroep energie die het gemeentebestuur in 2014 tot leven riep. Ondertussen is Stroomvloed een zelfstandige coöperatie, die onafhankelijk van van het gemeentebestuur functioneert. “In totaal zijn er 17 burgercoöperaties in Vlaanderen”, weet Jozef Mees, voorzitter van Stroomvloed. “Elke coöperatie heeft een werkingsgebied. Iedereen die wil, kan investeren in onze projecten. Die investeerders ontvangen op hun beurt dividenden wanneer we winst maken. Het unieke aan dit project is dat het compleet is betaald door inwoners van Nazareth.”

De zonnepanelen hebben in totaal 106 000 euro gekost. Op acht jaar tijd zouden ze terugverdiend zijn. De panelen blijven nog twintig jaar in het bezit van Stroomvloed, daarna zijn ze officieel eigendom van de gemeente.