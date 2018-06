Budgetvriendelijk reiskantoor in bibliotheek 19 juni 2018

De gemeente Nazareth heeft een Rap op Stapkantoor geopend. Mensen met een beperkt budget kunnen in het Sociaal Huis in de Zwanestraat en in de bibliotheek in Dorp info krijgen over budgetvriendelijk reizen. Rap op Stapkantoren zijn ondertussen overal in Oost-Vlaanderen te vinden en sinds kort dus ook in Nazareth.





"Een Rap op Stapkantoor zoekt naar een reisaanbod op maat voor mensen met een beperkt budget", zegt OCMW-voorzitster Annemie De Gussem (CD&V). "Het gaat zowel over toeristische uitstappen, als over sport- of cultuuractiviteiten of over langere reizen. De medewerkers zoeken naar uitstappen of vakanties met kortingen en dit op basis van de interesses en wensen van de klant. Het kantoor is zeer toegankelijk. Iedereen kan er vrijblijvend binnenstappen tijdens de openingsuren. Je hoeft geen lid te zijn en geen afspraak te maken."





