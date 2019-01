Brandweerman met breuken in het ziekenhuis na val van drie meter tijdens interventie Wouter Spillebeen

25 januari 2019

Nazareth Een brandweerman die tijdens bluswerken aan een woning in Nazareth door een lichtstraat in het dak viel, ligt gewond in het ziekenhuis. Bij zijn val van ongeveer drie meter liep hij verschillende breuken op, maar hij verkeerde nooit in levensgevaar.

De brandweer werd opgeroepen naar de Zagmanstraat in Nazareth, waar een schouwbrand al overgeslagen was op het dak van een woning.

Tijdens de interventie liep het mis voor een brandweerman. Omdat een koepel van lichtdoorlatend materiaal in het dak bedekt was met sneeuw, hadden de pompiers die niet gezien. Een brandweerman stapte erop en viel erdoor. Hij maakte een val van ongeveer drie meter en moest meteen naar het ziekenhuis overgebracht worden. “Hij liep verschillende breuken op, maar hij verkeert niet in levensgevaar”, zegt woordvoerder van de Brandweerzone Centrum Björn Bryon. “Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn. Hij heeft nog geluk gehad, maar zoiets willen we natuurlijk nooit meemaken.”

De schouwbrand ontstond nadat een van de bewoners hout op het haardvuur had gegooid. De vlammen begonnen zich onder het dak te verspreiden. De bovenverdieping van de woning raakte beschadigd en ook op de benedenverdieping is er sprake van rookschade. Het huis is onbewoonbaar verklaard en de vader en drie volwassen kinderen die er wonen, kunnen voorlopig terecht in een noodwoning.