Brandstof, wielen en gps gestolen

Dieven hebben tussen vrijdagavond 21 uur en gisterenmorgen 4.30 uur toegeslagen op de parking van een bedrijf in Sluis in Nazareth. Uit vijf trucks werd brandstof gestolen. Bij een van die vrachtwagens waren ook nog eens vier wielen verdwenen, terwijl bij een ander voertuig ook het raam aan de bestuurderszijde is ingeslagen. Uit die truck is een gps gestolen. (JEW)