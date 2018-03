Botsing in Begoniastraat 09 maart 2018

Een vrachtwagen en een auto zijn woensdagnamiddag rond 15.15 uur betrokken geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Begoniastraat met de Rozenstraat in Eke. Een 54-jarige Italiaanse vrachtwagenchauffeur reed er met zijn truck vol in de linkerflank van een wagen van een 27-jarige man uit Oudenaarde toen hij de baan wilde oversteken. Door de aanrijding liep de Oudenaardenaar lichte verwondingen op. Een ziekenwagen had het slachtoffer niet nodig.





(JEW)