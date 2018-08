Blikjes Budweiser voor het graaien op E17 28 augustus 2018

Een vrachtwagen heeft een lading bierblikken verloren op de E17 in Nazareth. Iets voor zes uur maandagochtend reed een wagen een Nederlandse truck aan op de snelweg richting Kortrijk, ter hoogte van het parkeerterrein. De truck belandde tegen de vangrailen verloor de lading bierblikken - goed voor enkele duizenden liters Budweiser en een stevige walm over het parkeerterrein. De chauffeurs raakten niet ernstig gewond. De BMW is klaar voor de schroothoop.





Er waren twee rijstroken versperd. Er stond een file vanaf Zwijnaarde en de wachttijd liep op tot een uur.





(OSG)