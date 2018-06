Bijna helft te snel na verlaging snelheid 15 juni 2018

Na de verlaging van de maximumsnelheid op de Grote Steenweg in De Pinte van 70 naar 50 kilometer per uur, rijdt bijna de helft van de bestuurders er te snel. Dat blijkt uit cijfers van de lokale politie van de zone Schelde-Leie.





Andere uitschieters in de politiezone zijn de Oudenaardseheerweg (55% te snel) en 's Gravenstraat (49%) in Nazareth, twee wegen waar de snelheid traditioneel te hoog ligt. In Sint-Martens-Latem is de Klapstraat (tot 48%) een probleem, maar Twee Dreven spant de kroon: maar liefst 81% van de bestuurders rijdt er te snel. In totaal passeerden in mei zo'n 17.560 voertuigen voor de flitscamera. 1.950 bestuurders reden te snel. Dat geeft een maandgemiddelde van ruim 11% overtreders. Van 17 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (OSG)