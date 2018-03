Betrapt met 14.000 euro aan openstaande boetes 23 maart 2018

De politie van de zone Schelde-Leie heeft tijdens een controleactie een bestuurder betrapt die maar liefst 14.000 euro aan openstaande boetes had. Dat gebeurde tijdens een actie van de lokale politie in samenwerking met de FOD Financiën. "Normaal moet de chauffeur de openstaande boetes meteen betalen", legt woordvoerster van de politiezone Schelde-Leie Katie Lefever uit. "Maar bij zo'n groot bedrag kan dat niet. Daarom hebben we zijn wagen meteen weggetakeld." De persoon in kwestie had jarenlang verkeersinbreuken begaan en daarvoor boetes opgestapeld. Die werden evenwel niet betaald. De politie haalde bij andere chauffeurs nog eens 4.528 euro aan openstaande boetes op. Nog een andere wagen werd getakeld omdat het niet ingeschreven en verzekerd was, en twee voertuigen werden uit het verkeer gehaald omwille van hun slechte staat. In totaal schreef de politie 15 pv's uit. (OSG)