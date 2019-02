Betonblokken Eedstraat terug op oorspronkelijke plaats Anthony Statius

01 februari 2019

08u38 0 Nazareth De betonblokken die zorgen voor een knip in de Eedstraat worden terug op hun oorspronkelijke plaats gelegd. Dit gebeurde na evaluatie en advies van de politie.

“Op vraag van de inwoners van IJsselaars werden in het najaar van 2018 de betonblokken verplaatst tot voorbij de inrit van de Brouwershoflaan, voor het verkeer komende van de N60", klinkt het bij de gemeente. “Er werd toen gecommuniceerd dat de situatie verder met verkeerstellingen en snelheidsmetingen geëvalueerd zou worden. Uit deze metingen blijkt dat deze ingreep resulteerde in een verdubbeling van het verkeer van een toename van de snelheid in de Brouwershoflaan. Bovendien vormt zich hier een nieuwe sluiproute in de richting van de N60.”

“De resultaten van dit onderzoek zijn samen met een paar alternatieven ter advies voorgelegd aan de politie. Op basis van dit advies en om te voorkomen dat er nieuw sluipverkeer ontstaat, werd beslist om de betonblokken terug te zetten.”