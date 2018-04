Betaal valse verkeersboetes niet 07 april 2018

De politie Schelde-Leie (De Pinte, Sint-Martens-Latem, Nazareth en Gavere) waarschuwt voor valse verkeersboetes die via het internet in de omloop zijn. Zo verwittigde een inwoner uit de zone de politie nadat hij via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een valse e-mail had gekregen om een achterstallige verkeersboete te betalen. "Krijg je zo'n mail, betaal de boete dan zeker niet en verwijder de mail", klinkt het bij de lokale politie. Je kan de mail ook doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Ook andere korpsen in ons land kregen verschillende meldingen van dergelijke oplichtingstechnieken. (JEW)