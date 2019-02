Bestuurster (32) met glaasje teveel op belandt in gracht Jeffrey Dujardin

25 februari 2019

In de Nieuwstraat in De Pinte gebeurde vrijdagnacht rond middernacht een ongeval. Een 32-jarige vrouw uit Nazareth verloor de controle over het stuur en kwam in de gracht terecht. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Achteraf bleek dat de vrouw enkele glaasjes teveel op had. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken en ze zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.