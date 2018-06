Beschonken vrouw rijdt met auto tegen boom 20 juni 2018

Een 23-jarige vrouw uit Nazareth is zaterdagochtend rond 4.20 uur met haar Ford Fiesta van de baan geraakt aan Den Beer in De Pinte. De bestuurster botste tegen een boom en liep daarbij lichte verwondingen op.





Achteraf bleek dat ze te veel gedronken had. Ze moest haar rijbewijs afgeven en zal zich in de politierechtbank moeten verantwoorden. (JEW)