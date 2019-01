Bekendmaking cultuurlaureaten in zaal Nova Anthony Statius

31 januari 2019

De gemeentelijke cultuurraad van Nazareth reikt op zondag 10 februari de prijzen voor cultuurlaureaat uit in zaal Nova. De ceremonie wordt opgeluisterd met muziek van Jeugdharmonie Vrank en Vrij.

Om het culturele leven in Nazareth aan te moedigen reikt de cultuurraad tweejaarlijks de prijzen voor cultuurlaureaat uit. Een vereniging, groep of individueel persoon die een uitzonderlijke culturele prestatie heeft geleverd of zich verdienstelijk heeft gemaakt op sociocultureel vlak maakt kans op deze geldprijs. De cultuurlaureaten worden op zondag 10 februari bekendgemaakt en de uitreiking gaat gepaard met een aperitiefconcert van Jeugdharmonie ‘Vrank en Vrij’, de cultuurlaureaat van vorig jaar. Daarna volgt nog een receptie.

Iedereen is welkom om 10.30 uur in zaal Nova, de toegang is gratis. Meer info via 09/382.82.60, bibcultuur@nazareth.be of www.nazareth.be/cultuur.