BBB-mix in cc De Zwaan Anthony Statius

23 februari 2019

16u31 0 Nazareth Wie zich graag eens waagt aan enkele lessen BBB-mix - training van buik, billen en benen - kan iedere dinsdagvoormiddag terecht in cc De Zwaan in Nazareth.

Op een verantwoorde en rustige manier sporten, dat is het motto op dinsdagvoormiddag. Je leert rekken en strekken, werkt aan je conditie en onderhoudt de beweeglijkheid van je spieren en gewrichten. De lessen verlopen in een gezellige sfeer en onder begeleiding van een ervaren lesgever. In de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen.

De BBB-mix vindt iedere dinsdagvoormiddag van 10 tot 11 uur plaats in cc De Zwaan op Dorp 1 in Nazareth. De lessen lopen nog tot 17 december. Meer info en reserveren via www.nazareth.be/beurtenkaart.