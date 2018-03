Barbara en Joost serveren u de geneugten van het dorpsleven 09 maart 2018

02u57 0 Nazareth Barbara Vuylsteke (45) en Joost De Bock (43) blazen nieuw leven in Den Hert. De eeuwenoude herberg opent dit weekend als ontbijtcafé en microbakkerij. "Neem vooral de tijd om ervan te genieten", klinkt het.

Het huis op de hoek van de Steenweg en de Noël Schoorensstraat was eeuwenlang - eerste vermelding in 1571 - een pleisterplaats , afspanning, brouwerij of café en de laatste jaren huisde er een naaiwinkeltje. "We wilden de ziel van dit gebouw in ere herstellen", zegt Barbara. "Met een minimum aan middelen hebben we het een jaar lang laten groeien tot het gewenste resultaat. Geen stoel is dezelfde, de toog heeft Joost gemaakt en het interieur kreeg een opfrisbeurt. Hier binnenstappen moet aanvoelen als thuiskomen."





"Iedereen is welkom vanaf 7 uur 's morgens om te ontbijten", zegt Joost. "Een verse tas koffie met een croissant of liever een broodburger, dat is een rijkelijk belegde boterham, met een verse tas soep of een fris slaatje. Op de kaart staan ook croque monsieurs, pannenkoeken en streekbier. We werken zoveel mogelijk met lokale producten."





Met Den Hert maakt het koppel een carrièreswitch van 180 graden. Joost was tot eind 2016 freelancefotograaf bij deze krant en Barbara was zeventien jaar lang aan de slag op onze nationale redactie. De laatste twee jaar werkte ze bij Het Nieuwsblad. "We hebben de wereld gezien, maar nu trekken we ons terug in ons dorp en omarmen de geneugtes van het leven", zegt Barbara. Info: denhert.eke.be of de Facebookpagina 'Den Hert'. (ASD/VDS)