Asfalteringswerken ’s Gravenstraat uitgesteld Anthony Statius

07 december 2018

15u37 0 Nazareth De werken in de ’s Gravenstraat hebben wat vertraging opgelopen. Ze zouden nu voor 15 december uitgevoerd worden.

Normaal moest de straat op vrijdag 30 november geasfalteerd worden, maar de aannemer is niet gestart met de werken. “De asfalteringswerken werden buiten de wil van de gemeente om niet uitgevoerd door de aannemer”, klinkt het bij de gemeente Nazareth. “Na overleg met alle betrokken partijen werd afgesproken dat de asfalteringswerken worden uitgevoerd door een andere onderaannemer en de afspraak is dat de werken nog voor zaterdag 15 december worden uitgevoerd. Het staat voor komende maandag of dinsdag op de planning, indien het weer dit toelaat.”

Intussen blijft de ‘s Gravenstraat afgesloten voor het verkeer. Mensen die van of naar Deurle moeten, nemen best de omleiding langs de Klapstraat, Oudenaardseheerweg en Drapstraat.