Ann Tuts en Jenne Decleir brengen Cyrano in CC Nova Anthony Statius

20 februari 2019

08u54 0 Nazareth Danny Timmermans, Machteld Timmermans, Ann Tuts en Jenne Decleir staan op vrijdag 22 februari met de theatervoorstelling Het Ongerijmde. Cyrano op de planken van CC Nova.

‘Cyrano de Bergerac’ is een toneelstuk uit 1640 van Edmond Rostand. De bekendste versie van het verhaal is de film met een onnavolgbare Gerard Deperdieu. Nu vormen Danny Timmermans, Machteld Timmermans, Ann Tuts en Jenne Decleir het verhaal van Cyrano om tot een Ongerijmde-voorstelling.

Het verhaal gaat over Cyrano, een stoere vechtersbaas en virtuoos dichter, die verliefd is op Roxane. Hij durft haar zijn liefde niet te verklaren, omdat hij gekweld wordt door onzekerheid over zijn uiterlijk. Roxane vraagt Cyrano om Christian te beschermen, een knappe jongen op wie zij verliefd is. Christian durft Roxane niet te schrijven of toe te spreken, omdat hij zich te dom voelt. Samen sluiten ze een verbond: Cyrano geeft Christian de woorden, Christian leent aan Cyrano zijn fysieke charme.

De voorstelling start om 20 uur. Tickets kosten 17 euro en deze kan je bestellen via bibcultuur@nazareth.be.